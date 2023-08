Kimmer Coppejans bereikt laatste voorronde op US Open: “Heel tevreden over mijn niveau”

Kimmer Coppejans (ATP 148) heeft zich vrijdag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. De Belg won van de Oostenrijker Filip Misolic (ATP 168) in twee sets met 6-2 en 6-2. De partij duurde een uur en vijf minuten.

“Ik speelde een goeie match”, reageerde de Oostendenaar. “Het was geen ongelofelijke prestatie, maar ik was solide. In de balwisselingen waren we elkaar waard, maar mijn opslag draaide beter. Dat maakte het verschil. Ik kon hem onder druk zetten op zijn service. Ik ben heel tevreden over mijn huidige niveau.”

Voor een plaats op de hoofdtabel moet Coppejans voorbij de Fransman Titouan Droguet (ATP 172), die de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 212) uitschakelde.

Coppejans bereikte al op elk grandslamtoernooi minstens een keer de hoofdtabel, behalve op het New Yorkse hardcourt. Zowel in 2015 als 2019 werd de derde en laatste kwalificatieronde het eindstation.

“Het zou een droom zijn die uitkomt”, zegt Coppejans. “Ik zou dan de hoofdtabel van elke grandslam hebben bereikt. Droguet slaat heel goed op en heeft een goeie forehand. Het wordt geen gemakkelijke match maar dat is normaal. Ik zal er moeten staan, maar ik ben heel tevreden dat ik al zover ben gekomen.”

Ook Joris De Loore staat op een zege van hoofdtabel

Joris De Loore (ATP 174) heeft zich vrijdag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde voor de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. Tegen de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 114) won de Bruggeling in drie sets met 6-7 (11/13), 6-2 en 7-6 (11/9). De partij duurde drie uur en vijftien minuten.

Voor een plaats op de hoofdtabel moet De Loore de strijd aangaan met de Amerikaan Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130).

De Loore, 30, haalde nog nooit in zijn loopbaan de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

© BELGA

Gauthier Onclin strandt in tweede voorronde

Gauthier Onclin (ATP 205) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de derde kwalificatieronde van de US Open, de laatste Grand Slam van het jaar. De 22-jarige Belg verloor van de Japanner Sho Shimabukuro (ATP 159) in twee sets met 6-4 en 7-6 (7/0). De partij duurde een uur en 51 minuten.

Onclin haalde nog nooit de hoofdtabel op een grandslamtoernooi. Op Roland Garros speelde de Luikenaar in mei zijn eerste kwalificaties voor een grandslamtoernooi. Net als op Wimbledon sneuvelde hij er in de tweede kwalificatieronde.

Voor een plaats op de hoofdtabel van het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen moeten er drie kwalificatiewedstrijden gewonnen worden.