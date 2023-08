De afrit in Zolder werd tijdelijk afgesloten voor de hulpdiensten — © zb

Heusden-Zolder

Vrijdagavond rond 22.30 uur is een auto op de vangrails beland op de E314 in Zolder. Bij dat ongeval viel een gewonde. De bestuurder reed in de richting van Lummen toen die van de rijstrook ging.