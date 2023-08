Afghaanse jongen zwaargewond bij steekpartij tijdens kermis in Sint-Truiden

Vrijdagavond rond 22 uur is in de Beekstraat in Sint-Truiden een steekpartij geweest. Het ging om een twist tussen Afghaanse jongeren. Daarbij viel een zwaargewonde. Een mugteam en ambulance brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis.

Een ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. — © Dirk Selis

De vechtpartij gebeurde in een zijstraat van de Grote Markt waar vrijdagavond de jaarlijkse kermis werd geopend. Tijdens die twist in de Beekstraat zou er een mes getrokken zijn. Volgens de eerste gegevens werd een jongen in de zij gestoken. Hij zou in elkaar gestuikt zijn toen hij in de richting van de Grote Markt liep.

© Dirk Selis

Julien Thommis, uitbater van een schietkraam, zag de jongen neergaan: “Hij was duidelijk in zijn zij gestoken. Mijn partner belde meteen naar de politie en de ambulance. De vermoedelijke daders liepen weg, de straten in.”

Op de klinkers getuigden bloedsporen van het steekincident. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou niet in levensgevaar zijn.

Julien Thommis zag de jongen neergaan voor zijn kraam. — © Dirk Selis

Burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) - die al maatregelen had genomen tegen overlast in de stationsbuurt - kwam ter plaatse. Ze liet zich informeren door de politie, die de Beekstraat met politielint hadden afgespannen. De omstandigheden van de steekpartij worden onderzocht.

In de stad geldt sinds woensdag een alcoholverbod, ook banken werden weggenomen. Deze maatregelen werden genomen na meldingen van overlast in de buurt van het station.