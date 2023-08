Tegen de promovendus lukt het wel: Chelsea boekt tegen Luton eerste zege van het seizoen, met dank aan Raheem Sterling

Tegen Liverpool speelde Chelsea na een goede partij nog gelijk op de openingsspeeldag, vorige week werd dan weer pijnlijk verloren op het veld van West Ham. En dus moest het vandaag wel raak zijn voor de Blues, in eigen huis tegen promovendus Luton Town. Recordaankoop Moises Caicedo stond voor het eerst in de basis, in de tribune zat dan weer een delegatie van AS Roma, die op Stamford Bridge was om de huurdeal voor Romelu Lukaku te beklinken.

Zij zagen hoe Chelsea na dik een kwartier op voorsprong kwam tegen de promovendus. Sterling ging op wandeling in de defensie van de bezoekers en legde het leer ook knap weg naast Thomas Kaminski, die zich voor een eerste keer moest omdraaien. De 1-0 was ook meteen de ruststand.

Ook na de pauze was Chelsea de betere ploeg, maar zolang het maar 1-0 stond bleef het toch linke boel. Een poging van Ryan Giles kon Chelsea-doelman Robert Sanchez echter niet verontrusten. Twintig minuten voor tijd maakte Chelsea dan toch de geruststellende 2-0. Sterling koos perfect positie in de zestien en duwde de voorzet van Malu Gusto voorbij Kaminski.

Vijf minuten later beslisten de Londenaars de partij helemaal, toen Sterling het leer perfect voor doel bracht, waar spits Nicolas Jackson zijn eerste treffer in de Premier League kon lukken. En zo heeft Chelsea eindelijk z’n eerste deugddoende zege van het seizoen beet. Nieuwkomer Roméo Lavia zat nog niet in de selectie. Volgens coach Pochettino heeft hij nog wat tijd nodig om zich in te werken binnen de ploeg.