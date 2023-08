Jelle Vossen en Zulte Waregem verpletteren Seraing met 0-5: “Toch hebben we hen onnodig lang in de wedstrijd gehouden”

Op deze manier word je als ploeg in geen tijd als titelfavoriet bestempeld en Zulte Waregem was bij aanvang van het seizoen al dé te kloppen ploeg. Essevee had het nochtans helemaal niet onder de markt in Seraing, maar dankzij doelpunten van de gouden driehoek Vossen-Vormer-Gano kon Essevee de lange terugrit naar de Elindus Arena aanvatten met de drie punten op zak.

“0-5, dat is wel duidelijk hè”, glimlachte Jelle Vossen na afloop. “Toch hebben we Seraing onnodig lang in de wedstrijd gehouden. Voor de pauze lieten we enkele keren na om de score te openen en na mijn openingstreffer brachten we onszelf ook nog wat in de problemen. Toch hadden we ook nog voldoende kansen en deze zege is dan ook ruimschoots verdiend. Dit is dan ook een mooie week voor ons met zeges op bezoek bij Beerschot en Seraing.”

Aan de boorden van de Maas kon Zulte Waregem bovendien ook nog eens de nul houden: “Een clean sheet is altijd fijn”, klonk Vossen oprecht gelukkig na de tweede uitoverwinning op rij voor Essevee. “We kunnen alleen maar heel tevreden zijn, want het is nooit makkelijk om hier te komen voetballen. Hier telt uiteindelijk alleen maar het eindresultaat. De manier waarop was vandaag ondergeschikt; dat hadden we vooraf ook al duidelijk gemaakt.”

Nodeloos in nesten gewerkt

Ook coach D’Hollander erkende dat zijn team vooral in de fase net na de 0-1 zichzelf nodeloos in nesten werkte. “We laten anderzijds ook de kansen op de 0-2 liggen. Je weet dat zij dan zullen komen, maar ik wil ook mijn verdediging en doelman feliciteren. Ik heb hen meteen na de match al op het hart gedrukt dat zij ook alle lof verdienen, hoewel het natuurlijk andere jongens zijn die in de schijnwerpers zullen staan.”

Een van de uitblinkers was uiteraard Zinho Gano die met een hattrick uiteindelijk nog voor een bijzonder ruime overwinning zorgde voor Zulte Waregem. “We kwamen hier toch enkele keren goed weg hoor, maar uiteindelijk hebben we op de cruciale momenten toch onze kansen gegrepen”, keek Gano bijzonder nuchter terug op de teamprestatie van Essevee. “De rode kaart van Seraing was wel een belangrijk kantelpunt, maar vervolgens hebben we het goed afgemaakt.”

Met zijn drie treffers op Le Pairay telt Gano nu 103 doelpunten in het betaald voetbal. “Daarbij was de invalbeurt van Demuynck heel belangrijk, want hij had enkele knappe acties in huis. Zo tel ik nu vier treffers, maar of ik voor de topschutterstitel ga, zullen we wel zien. Ik ben tot nader order speler van Zulte Waregem en tot mijn laatste dag zal ik mijn uiterste best doen voor deze club.”

Vossen bewusteloos

Ook Jelle Vossen stapte uiteindelijk met een goed gevoel van het veld, maar even voor rust ging het licht uit bij de ervaren aanvaller. “Geen idee wat er gebeurd is”, aldus Vossen, die even het bewustzijn verloor na een botsing met Lepoint. “Ik wilde van looprichting veranderen en voelde plots een harde slag op het hoofd. Geen idee wat er exact gebeurde, maar blijkbaar was ik toch even K.O. Ach, dat kan gebeuren en uiteindelijk besliste ik zelf om aan de tweede helft te beginnen en even later opende ik de score op elfmeter. Altijd belangrijk om de scoren te openen. Nadien verloren we onnodig de controle over de partij, maar gelukkig hebben we ze toch nog ruim in ons voordeel beslecht.”