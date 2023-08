WK ATLETIEK. Finale met Ben Broeders, Tornados en Cheetahs voor finaleplaats

Ben Broeders: wat kan hij in de finale zaterdag? — © BELGA

Relatief weinig Belgen in actie tijdens het slotweekend van het WK atletiek in Boedapest. Maar de verwachtingen liggen hoog met zaterdag een finale in het polsstok voor Ben Broeders en de 4x400 meter estafetteploegen die zich zaterdagavond moeten plaatsen voor de finales op zondag.