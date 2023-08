Limburg United start oefencampagne tegen Champions League-winnaar Bonn

Oorspronkelijk stond er een wedstrijd tegen Walferdange op het programma, maar de Luxemburgers beschikken niet over voldoende spelers. De club strikte de Duitse topclub Bonn als vervanger, met coach Roel Moors en assistent-coach Lionel Bosco. Er wacht United dus meteen een topper om de voorbereiding te beginnen.

“Het is heel goed voor ons dat we nu al een sterke ploeg over de vloer krijgen”, beseft coach Westphalen. “Zij kunnen snel zaken duidelijk maken voor ons. We spelen er tegen om te leren, niet om te winnen.” Westphalen miste de eerste trainingen omdat hij voor de Belgian Lions als assistent-coach in Turkije zat. “Ik ben sinds vorige week donderdag terug. Vrijdag liet ik Niels (Marnegraeve, nvdr.) nog de trainingen leiden, vanaf zondag nam ik over. Ik heb van iedereen veel energie en goede intensiteit gezien. We trainen met een grote groep: 17 spelers. Daar zijn zes jongens bij die ook bij de B-ploeg meedoen. We willen de continuïteit verder zetten. Iedereen is fit. Quentin Serron groeit elke week en Cliff Hammonds voelt zich goed.”