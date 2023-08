Loïs Openda opnieuw aan het kanon bij Leipzig, dat ruim wint van Stuttgart (5-1)

Voor de tweede partij op rij heeft Loïs Openda gescoord bij zijn nieuwe club RB Leipzig. De Duitsers haalden het in eigen huis met 5-1 van Stuttgart, dat wel in de eerste helft op voorsprong kwam. Voor Leipzig is het de eerste zege van het seizoen.

Vorige week wist hij al te scoren, maar miste Loïs Openda ook nog een reuzekans op de gelijkmaker, waardoor Leipzig verloor bij Bayer Leverkusen. Vandaag volgde een nieuwe kans in de basis voor de Rode Duivel, in de thuiswedstrijd tegen Stuttgart.

Die begon wel met een valse noot voor Openda en co, want tien minuten voor rusten zette Serhou Guirassy de 0-1 op het bord voor de bezoekers uit Stuttgart. Al was er weinig paniek nodig bij Leipzig, want net na de pauze bracht Bejanmin Henrichs de bordjes alweer in evenwicht. Meteen daarna zorgde Loïs Openda voor de voorsprong, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Iets na het uur was het dan toch prijs voor Leipzig: Dani Olmo zette op aangeven van Xavi Simons de 2-1 op het bord. Amper drie minuten later mocht Loïs Openda dan toch echt vieren: deze keer was er niets aan de hand en maakte de Rode Duivel zijn tweede doelpunt in de Bundesliga.

Kampl en Simons diepten de score nog uit tot 5-1, waardoor Leipzig al bij al makkelijk afstand nam van Stuttgart. Zo is de eerste zege van het seizoen binnen voor Openda, die zo gemiddeld aan één goal per wedstrijd zit.