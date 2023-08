CHALLENGER PRO LEAGUE. Zulte Waregem en scorende Ruud Vormer geven Seraing een pandoering, Club NXT maakt einde aan perfecte reeks Jong Genk

Uitduels lijken Essevee best wel te liggen. Net als tegen Beerschot, pakte Zulte Waregem de volle buit op bezoek bij Seraing. Vossen opende kort na rust de score vanop elf meter en vervolgens besliste Vormer de partij met een snoeihard schot. In de slotfase van een boeiende tweede helft pikte ook Gano nog uit met een hattrick mee waardoor Essevee met een brede glimlach het weekend in trok.

Terwijl bij Seraing coach Proment – de voormalige aanvoerder van FC Metz – drie wijzigingen doorvoerde in zijn basiselftal, behield Essevee-trainer D’Hollander het vertrouwen in de elf spelers die vorige week aan de aftrap verschenen op het Kiel. Hiermee koos hij duidelijk voor de groeiende automatismen en daarnaast werd ook nu weer meteen heel nadrukkelijk de diepgang gezocht met de aalvlugge Traoré.

De gastheren beperkten zich tot controlevoetbal en daarbij vonden ze ook een bondgenoot in de grasmat op Le Pairay die eind augustus al in ronduit dramatische staat verkeert. Een kopbal van Vossen – op aangeven van Bagan – was het eerste wapenfeit van de bezoekers die duidelijk beducht waren op een snelle tegenstoot van de Metallo’s. Nee, dit duel tussen twee teams die vorig seizoen nog uitkwamen in de Jupiler Pro League leverde voor rust allerminst een fraai kijkstuk op.

Even toch opschudding toen ref Allaerts niet inging op het protest van de bezoekers na een vermeende handsbal van Spago in zijn eigen zestien. Bij afwezigheid van een VAR viel het Essevee-protest op een koude steen. Even later volgde er dan ook nog even wat spektakel toen Savic en Lepoint plots neus aan neus stonden. Zonder erg evenwel. Ref Allaerts hield terecht de kaarten op zak.

U merkt het, voetballend was het rond het half uur werkelijk huilen met de pet op aan de boorden van de Maas. Toch volgde er plots een zeer geanimeerd intermezzo. Traoré kwam na een prima combinatie Bagan – Vossen oog in oog met Margueron maar de Franse doelman hield – met de assistentie van Spago – de nul op het bord. Even later was het opnieuw bijna raak: Vossen werd goed in stelling gebracht door Ciranni maar de ervaren aanvaller besloot op Margueron die in de rebound ook Gano afstopte.

Sensatie meteen na rust: Traoré genoot iets teveel ruimte en zette voor vanop links maar zijn bal wordt gedevieerd door de aanstormende Tshibuabua. Ref Allaerts oordeelt evenwel dat de verdediger de bal bewust met de hand raakte en wijst naar de stip: Vossen eiste de bal op en bleef bijzonder koel: 0-1 en zo had Essevee meteen de gewenste voorsprong beet. Bij Seraing kon het ‘game plan’ de prullenmand in.

Bijna was de match enkele minuten na de openingstreffer al helemaal beslist. Ciranni waagde zich aan een puike afstandspoging maar de bal werd door doelman Margueron in hoekschop verwerkt. Even later schreeuwden alle Seraing-spelers en -fans om een strafschop toen een bal tegen het lichaam (en hand) van Tambedou schampte. Allaerts zag er geen graten in en haalde zich zo de woede van de thuisaanhang op de hals.

Bostyn staat bij herhaling pal

Seraing trok nu volop in de aanval en Soumah-Abbad ontpopte zich plots tot een heuse kwelduivel voor de Essevee-defensie maar Bostyn hield zijn team overeind toen de kleine Fransman de achterlijn haalde en voor hem opdook. Snel naar de overkant want na een bijzonder snelle tegenaanval knalde Vossen - iets te overhaast - naast.

D’Hollander zag hoe zijn team onnodig het onheil over zichzelf leek af te roepen en bracht met Rommens voor de povere Savic wat meer voetballend vermogen tussen de lijnen. Het kon nu werkelijk alle kanten uit en opnieuw moest Bostyn de meubelen redden voor Zulte Waregem toen Douane door de bezoekende defensie slalomde.

Aan de overkant moest zijn collega Margueron ook vol aan de bak bij een heerlijk subtiele poging van de sluwe Vossen en een knappe lob van Traoré. Essevee ging nu opnieuw volop op zoek naar een tweede treffer. Seraing bleef echter ook dreigen en toen Lepoint na een duel met Rommens neerging in de zestien van de bezoekers, was er opnieuw massaal protest maar ook nu wees Allaerts het appel van de thuisspelers van de hand.

Zulte Waregem bleef defensief kwetsbaar en toen Douane met een magistraal hakje de gewiekste Soumah-Abbad in stelling bracht, was Bostyn verslagen maar de spits besloot nipt naast. Even later moest Bostyn opnieuw aan de bak toen Douane hem met een halve omhaal op de proef stelde. De schaars opgedaagde Seraing-fans trokken zich de haren uit het hoofd.

Vormer en Gano gooien partij in beslissende plooi

Net als vorige week tegen Beerschot ontpopte de 29-jarige doelman van Essevee zich tot een betrouwbaar sluitstuk en steunpilaar. Vossen bleef aan de overzijde ook dreigen, zijn kopbal likte de paal. En toen gingen de poppen aan het dansen. Tshibuabua pakte uit met een wilde tackle op Traoré en ref Allaerts trok meteen rood. Op de bank van Seraing ging men door het lint maar uiteindelijk keerde de rust al bij al snel terug.

D’Hollander vond het toch welletjes en bracht met Miroshi voor Brüls een frisse kracht. En dan besliste Vormer de partij: Traoré glipte door de buitenspelval en legde terug tot bij de Nederlander die Margueron kansloos liet met een kurkdroog schot. 0-2 en de boeken konden toe op Le Pairay waar de kopjes bij de thuisspelers nu echt wel omlaag gingen.

Gano trof uiteindelijk ook nog driemaal raak, eerst verwerkte hij een prima voorzet van Ciranni tegen de netten en even later stond hij op de juiste plaats na een puike actie op de achterlijn van de ingevallen Demuynck. 0-4. Het werd zelfs nog 0-5 toen Demuynck zijn flank oprolde en opnieuw Gano prima in stelling bracht. Een hard verdict voor een moedig Seraing.