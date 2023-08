Rode Kruis krijgt 120 goudstaven die in Zwitserland in trein waren achtergelaten

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) krijgt 120 goudstaven die in een trein in Zwitserland waren aangetroffen, zo hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. De politie zocht vier jaar lang tevergeefs naar de eigenaar van de mysterieuze goudschat.

Een treinbegeleider vond in oktober 2019 een plastic zak op een trein van Sankt Gallen naar Luzern. In de zak zat een wit pakket met daarop “waardevolle voorwerpen ICRK” geschreven. Het pakket bevatte 3,732 kilo goud in de vorm van 120 kleine staven, deelde het parket van Luzern mee.

Het goud noteerde donderdag ongeveer 56.000 euro per kilo. De “schat” is dus om en bij 210.000 euro waard.

Na een lang onderzoek konden de autoriteiten de eigenaar van de goudstaven niet terugvinden noch een verband leggen met een misdrijf. “Aangezien het goud in een pakket zat dat aan het ICRK geadresseerd was, kunnen we veronderstellen dat de onbekende eigenaar het aan deze organisatie wou overhandigen. Dus zal het pakket aan het ICRK worden overhandigd”, legde het parket uit.