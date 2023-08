Haar leven lag in duigen sinds er beelden opdoken van haar terwijl ze haar pony slaat, nu is ze helemaal vrijgesproken

“Er zijn twee kanten aan elk verhaal”, vertelde de 39-jarige Sarah Moulds vrijdag aan de pers buiten het gerechtsgebouw. De vrouw moest voor de rechtbank verschijnen nadat een filmpje van haar op sociale media gedeeld werd. In dat filmpje was te zien hoe de vrouw op 6 november 2021 uithaalde naar de pony Bruce Almighty. Ze schopte het dier en sloeg het daarna ook meermaals voordat ze het paard in een trailer leidde.

In de rechtbank kreeg de jury deze week te horen dat op die bewuste dag een kind op het paard had gereden. Toen de paarden losgemaakt werden, zou Bruce Almighty plots weggelopen zijn en kon het 25 meter ver geraken.

Moulds zou toen het kind aangemaand hebben om de teugels los te laten. Ze geloofde dat er verschillende “gruwelijke dingen” hadden kunnen gebeuren als het kind had geprobeerd vast te houden. Het paard stopte uiteindelijk.

“Snel disciplineren”

Volgens de openbare aanklager had het dier “fysiek en mentaal geleden” als gevolg van de “overdreven” kastijding van Moulds. “Zij besloot Bruce zo te behandelen. Het was haar beslissing.”

Moulds verdedigde zichzelf door te zeggen dat ze het dier slechts kort wou shockeren en ontkent dat ze haar geduld verloor. “Op dat moment had Bruce iets ongelooflijk gevaarlijks gedaan en precies op dat moment besloot ik dat het juiste was om hem snel te disciplineren”, zei ze. “In werkelijkheid waren het op dat moment vier seconden. Het was toen mijn bedoeling, en dat is altijd zo geweest, om Bruce op dat moment te disciplineren, zodat hij het niet nog een keer zou doen. Er was minimaal contact en het was snel en kort.”

De rechtbank kreeg te horen dat het dier tien dagen na de feiten onderzocht werd door een dierenarts en in goede gezondheid verkeerde.

Vrijgesproken, maar schade onomkeerbaar

De jury besloot uiteindelijk dat Moulds zich niet schuldig had gemaakt aan dierenmishandeling. De pony leeft vandaag nog steeds bij Moulds. “Het is zeer verontrustend dat in dit digitale tijdperk desinformatie zich als een lopend vuurtje kan verspreiden, wat tot voortijdige oordelen kan leiden en de levens en carrières van onschuldige individuen in gevaar kan brengen. Een videofragment werd uit zijn context gehaald en gemanipuleerd om een beeld van mij te schetsen dat volledig in strijd is met wie ik ben. Ik ben dol op mijn dieren en heb mijn leven gewijd aan het onderwijzen en voeden van jonge geesten. Het was hartverscheurend om zo ten onrechte en publiekelijk te worden verguisd.”

“De beslissing van de jury van vandaag heeft mij in het gelijk gesteld. De schade van de rechtszaak van de afgelopen twintig maanden via sociale media is echter onomkeerbaar. Het verlies van mijn carrière, de persoonlijke doodsbedreigingen aan het adres van mij en mijn kinderen, en het leed dat mijn familie is aangedaan, kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Mijn dierbaren hebben machteloos moeten toekijken hoe ons leven ontvouwde op basis van onwaarheden.” (sgg)