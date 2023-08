ANALYSE. En wat als de Belgian Cheetahs nu eens voor de Belgische medaille zorgen op het WK atletiek?

Sinds hun oprichting in 2018 scoorden de Belgian Cheetahs een vijfde en een zesde plaats op WK’s. De wereldtopper in de rangen die ze tot nu toe misten om de ploeg op sleeptouw te nemen, is opgestaan in naam van Cynthia Bolingo. En dus is het niet onmogelijk dat de 4x400 metervrouwen in het allerlaatste nummer van het WK atletiek in Boedapest de Belgische nul wegvegen in het medailleklassement. “We starten echt niet om zesde te worden.”