4 redenen om met de fiets naar het werk te gaan

Geen stress

Niemand wil de werkdag beginnen met files, gefrustreerde medechauffeurs of parkeerproblemen. Toch stappen we veel te gemakkelijk in de auto, terwijl een fietstochtje ervoor zorgt dat je snel en vlot op je bestemming aankomt. En na een drukke werkdag kan je op de elektrische fiets even uitwaaien, zodat je met een fris hoofd weer thuiskomt.

Betere conditie

In onze drukke levens is het niet altijd eenvoudig om tijd te vinden om te sporten. Als je met de fiets naar het werk gaat, vang je twee vliegen in één klap! Je geraakt vlot heen en weer en je hebt je dagelijkse dosis beweging alweer gehad. Ook de rest van je gezondheid vaart er wel bij. Door te fietsen ontwikkel je spieren, stimuleer je vetverbranding en je immuunsysteem, je maakt vitamine D aan als de zon schijnt tijdens je tocht en je slaapt beter.

Het levert geld op

Als alle andere voordelen niet voldoende zijn om je op de fiets te krijgen, is dit misschien wel de kers op de taart: sinds 1 mei 2023 zijn alle werkgevers verplicht om minimaal 0,27 euro per kilometer te betalen aan hun fietsende werknemers. Hoe verder je moet fietsen, hoe meer dat oplevert dus! Er geldt wel een plafond van 40 kilometer, maar werkgevers zijn natuurlijk vrij om de extra kilometers toch te vergoeden. Er zijn zelfs bedrijven die fietsen ter beschikking stellen voor hun werknemers. De fietsvergoeding kan je dan weer bij de besparing tellen van brandstof die je zou moeten betalen als je met de auto ging.

Meer opties

Woonde je vroeger ver van je werk, dan was fietsen vaak onhandig omdat je te lang onderweg zou zijn of niet helemaal bezweet wilde aankomen. Met de komst van elektrische fietsen zijn die problemen verleden tijd. Je arriveert sneller op je bestemming, en toch ben je ontspannen in de buitenlucht aan het bewegen. En moet je echt veel kilometers doen, dan zijn een speedpedelec of een elektrische plooifiets goede opties om de auto toch te laten staan.