Knullige fouten tegen Nederland kosten Red Lions plaats in de finale van het EK

Het moet zijn dat de Red Lions donderdag aandachtig naar de halve finale van de Red Panthers hebben gekeken, want na net als de Belgische hockeyvrouwen tegen Duitsland scoorden de mannen na amper twee minuten. Charlier bracht de bal snoeihard voor doel, Denayer devieerde listig binnen: 1-0. Een droomstart voor België, dat nadien rustig kon controleren. Op een kans voor Telgenkamp speelde Nederland niks klaar. De Red Lions kregen wel stevige mogelijkheden op een tweede doelpunt. Drie strafcorners van Alexander Hendrickx werden ternauwernood uit doel gehouden. De Red Lions zochten met een comfortabel gevoel de kleedkamer op.

Iets te comfortabel allicht. Meteen na de pauze schoten de Belgen zich enorm in de voet. Victor Wegnez verslikte zich in een controle, De Geus strafte de blunder genadeloos af. En het werd nog erger. Vijf minuten later belandde de bal via een Belgische stick in het eigen doel: Nederland op en over de Belgen.

Deze ervaren generatie Red Lions laat zich echter niet snel uit het lood slaan. Twee minuten later stonden de bordjes opnieuw gelijk. De kwieke Van Dessel veroverde de bal op de Nederlandse helft en bediende Nicolas De Kerpel. Zijn lage voorzet belandde onder druk van Van Aubel via een Nederlandse verdediger tegen het net.

De beslissing moest vallen in een spannend laatste kwart. Daarin waren de beste kansen voor België, maar doelman Visser stond pal. De match leek op shoot-outs af te stevenen tot Alexander Hendrickx dik twee minuten voor tijd een controle miste. Duco Telgenkamp profiteerde en knalde de van dichtbij de Nederlandse winning goal binnen. Een ijskoude douche voor de Red Lions die net zoals twee jaar geleden er in de halve finale uitgaan tegen Nederland. Twee dagen later werd wel brons gehaald tegen Engeland, allicht ook de tegenstander komende zondag. Om 21u15 staat de andere halve finale tussen wereldkampioen Duitsland en Engeland op het programma.