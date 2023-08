Hasselt

Per 1 september verkast het bekende Hasseltse rock- en metalcafé De Witte Non vanuit de Bonnenfantenstraat in de Hasseltse binnenstad naar het pand van het vroegere studentencafé Ambiorix op de Kempische Steenweg. “Het huurcontract liep af en de huurprijs werd gewoon te hoog”, klinkt het.