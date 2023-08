Renaat Schotte & José De Cauwer klaar voor drie weken commentaar tijdens de Vuelta: “Hoe je het ook draait of keert: het koningskoppel Lefevere-Evenepoel is uit elkaar gespeeld”

Eet Primoz Roglic eerst het bord leeg van Jonas Vingegaard? Wordt ook bij Spaans asfalt bitumineuze voegvullingsmassa gebruikt? En vooral: zou het zo maar kunnen dat Remco Evenepoel zichzelf opvolgt als winnaar van de Vuelta? Renaat Schotte (55) en José De Cauwer (73) voorzien de koers alweer drie weken van deskundig commentaar en laten het Nieuwsblad nu al even in hun steekkaarten kijken: “Of het parcours Remco ligt? Sorry, die vraag is passé.”