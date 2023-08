Soudal-Quick-Step is klaar voor de ploegentijdrit in de Vuelta: “We gaan meteen voor het allerhoogste en dat komt ook Remco Evenepoel goed uit”

Al hebben Jumbo-Visma en bijvoorbeeld Ineos-Grenadiers een fameuze armada voor een ploegentijdrit, ook bij Soudal-Quick-Step leggen ze de lat op de hoogste plank. “We gaan voor het allerhoogste. We moeten met deze ambitie starten, zeker als je een klassementsrenner als Remco bij hebt”, aldus ploegleider Klaas Lodewijck. “Vorig jaar in Utrecht deden we dat ook en finishten uiteindelijk derde op 14 seconden van Jumbo-Visma, maar de tijdrit was toen een pak langer en toch eindigden we heel dicht.”

Het gegeven dat de tijd van de vijfde renner bepalend is voor het ploegresultaat is een factor die doorslaggevend kan zijn. “Het is in principe simpel. Je moet erover waken dat je na de laatste bocht van negentig graden nog met zes bent. En dan is het peren naar de streep.”

Soudal-Quick-Step was naast UAE-Team Emirates en Jumbo-Visma één van de teams die vrijdag op het autocircuit van Catalonië in Montmélo rondjes draaiden. “Het was de perfecte plaats om onze oefeningen te doen voor de ploegentijdrit. We hadden een slot van tien tot twaalf en daarna was het de beurt aan UAE-Team Emirates. Het ging me vooral om de veiligheid van de renners want dat autocircuit valt niet te vergelijken met wat we zaterdagavond op het bord krijgen in het stadscentrum van Barcelona. Anderzijds is het hier in zo’n grootstad niet evident om te fietsen. Vandaar de keuze voor dat circuit.”

“Zo’n ploegentijdrit is voor geen van de renners onbekend terrein. Het is wel voor de eerste keer dat Jan Hirt dat bij ons doet, maar ook hij heeft er al wat op zijn teller. De volgorde van de renners ligt vast, maar we willen die zaterdagmiddag ook nog eens uittesten op het parcours van de ploegentijdrit zelf. We hopen daar nog twee rondjes te rijden, ermee rekening houdend dat we na de finish in het gewone verkeer belanden om een negental kilometer verder opnieuw te starten. Dat zal veel tijd in beslag nemen.”

Remco Evenepoel en co oefenden voor de ploegentijdrit op het F1-circuit in Barcelona:

© Wout Beel