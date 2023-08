Ongeloof over het gewicht van Donald Trump: “Hij is een atleet”

Donald Trump is 1,90 meter groot en weegt 97 kilogram. Dat leert ons het officiële document dat ingevuld werd toen hij zich donderdag kwam aangeven in de gevangenis in Fulton County. Niet iedereen is ervan overtuigd dat die cijfers accuraat zijn.

Er werden de voorbije dagen weddenschappen op afgesloten bij gokkantoren. Wanneer hij zich donderdag zou aanmelden bij de gevangenis in Fulton County, waar ook zijn intussen beruchte mugshot gemaakt werd, zou de wereld te weten komen hoeveel Donald Trump weegt. Onder meer bij BetOnline kon je gokken of hij meer of minder dan 123 kilogram woog. De meerderheid ging voor meer, zo laat de site weten. Maar het resultaat verraste heel veel mensen.

Want wat stond op het document? Donald Trump is 1,90 meter groot en weegt 97 kilogram. Dat werd op sociale media meteen op hoongelach onthaald. Want het zou van de gewezen president meteen “een atleet” maken. Heel wat topsporters, zoals Ravens-quarterback Lamar Jackson, doen niet beter dan Trump. Bovendien woog hij bij zijn laatste medisch onderzoek in het Witte Huis in 2020 nog 110 kilogram.

De ex-president zou dus 13 kilogram afgevallen zijn sindsdien. Hij oogde de jongste tijd op foto’s wel iets scherper, maar er is toch veel ongeloof in de VS. Dat heeft ook te maken met de andere ingevulde gegevens op het document. Zo staat bij haarkleur “blond of aardbei”. En de kleur van de ogen is omschreven als blauw. Ook dat laatste is niet helemaal accuraat.

Fouten gemaakt

Volgens The Washington Post werden ook bij de 18 medebeklaagden van Trump fouten gemaakt bij het invullen van die papieren. Navraag van die krant leert dat niemand echt weet hoe die gegevens bekomen werden. Niemand is op een weegschaal of tegen een meetlint gaan staan, zo vernam de redactie.

Zijn gewicht is een teer punt voor Donald Trump. Hij zei al vaker na medische onderzoeken in het Witte Huis dat hij graag wat zou afvallen.