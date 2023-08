Gerben Thijssen moet forfait geven voor Vuelta met corona: “Zonde, maar als je dan hoort dat Tijl De Decker het leven liet, relativeer je snel”

Geen derde Vuelta voor Gerben Thijssen. De 25-jarige sprinter van Intermarché-Circus-Wanty heeft last van lichte symptomen en testte deze vrijdag daags voor de Gran Salida in Barcelona positief op COVID. De 25-jarige renner zal deze zaterdag aan de start van de ploegentijdrit in Barcelona vervangen worden door de Italiaan Simone Petilli. De teleurstelling is groot, al relativeert de sprinter het wel.

Gerben Thijssen zat nog geen vierentwintig uur geleden vol ambitie om in zijn derde Vuelta te scoren. De in West-Vlaanderen wonende Limburgse spurter had het parcours al tot in de details bekeken. Hij was de eerste sprinter van het team. Boy van Poppel en Hugo Page zaten mee in zijn trein… “Vanavond al vlieg ik naar huis”, zei de partner van Shari Bossuyt over de telefoon. Gevolgd door een diepe zucht.

“Ik had deze positieve coronatest niet zien aankomen. Ik had me zeer goed voorbereid op deze Vuelta. Donderdag evenwel tijdens de training voor de ploegentijdrit raakte ik geen meter vooruit. Al na twee kilometer moest ik uit de wielen. Ik had niet de minste power. Dat was niet normaal. Ik had wel wat last van een lichte verkoudheid en dacht dat het allemaal wel met de vreselijke warmte te maken had die ons hier allemaal wat overviel, maar toen ik vandaag na de training een test liet afnemen, kenden we meteen de reden.”

Relativeren

“Dit is zonde natuurlijk. Maar als je dan hoort dat Tijl De Decker het leven liet na een trainingsongeval, dan relativeer je heel snel hoor. Dit is voor mij nu een zeer ongemakkelijke situatie. Maar eenmaal uitgeziekt, is het de knop omdraaien en op naar de volgende koers”, aldus de sprinter van Intermarché-Circus-Wanty.