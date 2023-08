Spaanse vrouwen reageren nu zelf: “Onder de huidige leiding willen we niet meer opgeroepen worden”, ook bij de mannen stopt Borja Iglesias uit protest

Het blijft in Spanje stormen rond bondsvoorzitter Luis Rubiales. Zeker omdat de Spanjaard vrijdag zelf serieus wat olie op het vuur gooide. In een spoedoverleg meende hij het slachtoffer te zijn van ‘vals feminisme’ en ‘karaktermoord’ en dat hij zeker niet van plan is om op te stappen. Nu bereikte de heisa ook enkele Spaanse topvoetballers, die geen blad voor de mond nemen. Later op de avond verspreidden de Spaanse vrouwen een statement. “Onder de huidige leiding willen we niet meer opgeroepen worden”

Aanvankelijk probeerde Hermoso zelf de actie van de bondsvoorzitter nog lichtjes te verbloemen, maar toen de media haar woorden al snel verdraaiden en zeiden dat ze ermee akkoord was, schreef de Spaanse speelster haar gedachten neer in een statement, ondertekend door het merendeel van de selectie. “Ik wil duidelijk maken dat ik, zoals te zien is op de beelden, op geen enkel moment heb ingestemd met de kus die hij mij gaf”, aldus Hermoso in een uitgelekte brief. “Ik tolereer niet dat mijn woord in twijfel wordt getrokken, laat staan dat er woorden worden verzonnen die ik niet heb gezegd.”

In die brief staat ook te lezen dat de Spaanse dames niet meer in actie willen komen voor hun land zolang Rubiales en co de plak zwaaien. “Onder de huidige leiding willen we niet meer opgeroepen worden”

Steun van de mannen

De kersverse WK-winnaars krijgen ook steun van hun mannelijke collega’s. Na de vreemde speech van de bondsvoorzitter namen enkele Spaanse topvoetballers geen blad voor de mond en spraken ze hun ongenoegen uit. “Mijn oren bloeden”, luidde de korte maar krachtige boodschap op X van doelman David De Gea.

Ook zijn voorganger, icoon Iker Casillas, deelde op het platform zijn mening over het hele gebeuren. “We zouden deze 5 dagen moeten besteden aan het praten over onze meisjes! Over de vreugde die ze ons allemaal hebben gegeven! Om op te scheppen met een titel die we nog niet hadden in het vrouwenvoetbal, maar...” De Real Madrid-legende vindt dus dat zijn vrouwelijke collega’s hun prestatie volledig vergeten wordt door de heisa.

Narcist

Real Betis-verdediger Hector Bellerin deelde een wat uitgebreidere mening op zijn Instagramverhaal. “Wat er gebeurt is echt beschamend”, aldus de rechtsachter. ‘Ons land vertegenwoordigen met dat niveau van vulgariteit, de verklaringen van het slachtoffer verkeerd weergeven en daarbovenop het lef hebben om haar de schuld te geven en haar vervolgens tot slachtoffer te maken omdat zij jou zou misbruikt hebben, zijn feiten die niemand anders zou plegen.“

Even later gaat Bellerin zelfs nog een stapje verder en noemt hij de bondsvoorzitter een narcist. “Hoe kan dit ongestraft blijven? Voetbal is een sociaal instrument om vooruitgang te boeken, machogedrag hoort niet thuis in dit systeem. De narcist gelooft nooit dat hij een fout heeft gemaakt, hij is in staat om te liegen, de waarheid te manipuleren en het slachtoffer schuldig te maken om zijn macht boven anderen te behouden”, was de wel te verstane boodschap van Bellerin.

Bellerin. — © Getty Images

Boycot

Borja Iglesias, spits en ploegmaat van Bellerin bij Real Betis, ging nog een stapje verder. Hij liet op zijn Instagram weten dat hij niet meer geselecteerd wil worden voor het Spaanse nationale elftal zolang er geen stappen worden genomen om de voorzitter te straffen. “Ik voel me niet één met wat er is gebeurd vrijdagmorgen bij de persconferentie”, verklaarde hij zijn beslissing.

Iglesias maakte in september vorig jaar zijn debuut voor de nationale ploeg en haalde twee caps voor Spanje. Daar is hij nog steeds erg trots op, maar met Rubiales wil hij niets te maken hebben en daarom boycot hij nu de nationale ploeg. “Ik ben verdrietig en zeer teleurgesteld”, klinkt het nog. “Ik heb de beslissing genomen niet terug te keren naar de nationale ploeg tot er zaken veranderen en dit soort daden bestraft worden.”

© Getty Images

Ook clubs reageren

Naast spelers individueel postten ook enkele clubs uit La Liga al een statement op hun clubwebsite waarin ze het gedrag van de bondsvoorzitter veroordelen. “Onze club steunt het nationale vrouwenteam en wil nogmaals feliciteren met de historische prestatie door de Wereldbeker te winnen en zal zich blijven inzetten voor de ontwikkeling en groei van het vrouwenvoetbal in ons land”, klinkt het bijvoorbeeld bij Real Madrid, dat blij is dat de zaak nu onderzocht wordt.

Kus

Luis Rubiales kuste spits Jennifer Hermoso op de lippen na de 1-0 overwinning van Spanje op Engeland. De 33-jarige speelster gaf achteraf ook aan dat ze dat niet leuk vond. Hij had eerder ook al naar zijn kruis gegrepen toen hij het laatste fluitsignaal vierde. In een spoedoverleg op vrijdag kondigde hij aan zeker niet op te zullen stappen.

“Ik ben bereid verguisd te worden om mijn idealen te verdedigen,” aldus Rubiales . “Ik verdien deze klopjacht niet. Ik wil me zonder voorbehoud verontschuldigen voor alles wat er in de box is gebeurd, toen ik in een moment van euforie mijn lichaamsdeel vastgreep. Natuurlijk moet ik mijn excuses aanbieden, aan de koningin en aan iedereen die zich beledigd heeft gevoeld. Ik heb in ontelbare boxen gezeten en ik heb me nog nooit zo gedragen”, klonk het nog.