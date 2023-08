Zaterdag om 16 uur is het tijd voor Vlaanderens grootste autorace van het jaar, de 24 Uur van Zolder. Editie 45 krijgt 40 auto’s aan de start. De winnende wagen is een Porsche, zoveel is zeker. Maar tussen de tien identieke 911’s is het moeilijk om een favoriet aan te duiden. Waar kijken we naar uit?