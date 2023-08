Negen maanden later: Italiaanse politie pakt vrachtwagenchauffeur weer op die oud-wielrenner Davide Rebellin aanreed

Volgens een politiewoordvoerder werd de 62-jarige trucker overgebracht naar een cel in Vincenza. Daar wordt hij vastgehouden in afwachting van verder onderzoek.

De Duitser wordt ervan verdacht op 30 november Davide Rebellin te hebben aangereden nabij de Noord-Italiaanse gemeente Montebello Vicentino. De Italiaanse wielerveteraan was er aan het trainen. Na het ongeval pleegde de trucker vluchtmisdrijf. Rebellin, die kort daarvoor een punt had gezet achter zijn lange carrière, overleed ter plaatse.

Onmiddellijk na het ongeval reed de trucker door naar Duitsland, waar hij dankzij het Europese aanhoudingsbevel kon worden opgepakt. Hij verbleef enkele dagen in de gevangenis maar kwam daarna weer vrij. Het Italiaanse gerecht besloot hem nu opnieuw op te pakken op basis van de analyse van videobeelden en getuigenverklaringen.

Indrukwekkend palmares, maar ook twee jaar geschorst

Rebellin was een specialist van de Waalse klassiekers. In 2004 won hij zowel Amstel Gold Race, Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. Hij won drie keer de Waalse Pijl en werd ook eindwinnaar van zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico. In totaal verzamelde hij 61 zeges. Zijn laatste dateert van 2017, toen hij een rit won in de Ronde van Iran. In 2008 behaalde hij in Peking zilver in de olympische wegrit maar later werd bij extra controles het dopingproduct CERA in zijn lichaam aangetroffen. Hij moest zijn medaille inleveren en werd voor twee jaar geschorst. Daarna keerde hij terug in het peloton en reed hij voor verschillende kleinere ploegen.

De dood van Rebellin doet denken aan Michele Scarponi. Vijf jaar geleden overleed de Italiaanse wielrenner van Astana na een aanrijding met een busje. (bow)