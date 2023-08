Pieter Serry over de dag waarop Evenepoel zijn eigen ploegmaats geselt: “400 watt in het wiel van Remco, dan start je met een klein hartje”

De Vuelta start net als vorig jaar met een ploegentijdrit. Minder dan 15 kilometer zullen de renners in Barcelona op hun tijdritfiets rijden en in principe zijn de verschillen klein, maar toch is het een dag die iedereen vreest. Zeker als je in het spoor zit van wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel. Pieter Serry (34) staat voor zijn zeventiende (!) ploegentijdrit bij Soudal-Quick Step, maar nooit zag hij meer af dan toen hij dit voorjaar in de UAE Tour net achter Evenepoel zat. Dit keer neemt wellicht de Italiaan Mattia Cattaneo plaats op het pijnbankje.