Kim Gevaert bezoekt WK atletiek: “Ik ben heel trots op Cynthia Bolingo en Rani Rosius heeft mij verbaasd”

Noah Lyles die opstaat als nieuwe sprintkoning. De gecontesteerde Sha’Carri Richardson die de 100 meter wint. Rani Rosius en Cynthia Bolingo die in haar voetsporen treden. Er is genoeg om te bespreken met olympisch kampioene Kim Gevaert (45), en dan moet het nog over de Memorial Van Damme gaan, waarvan ze sinds anderhalf jaar meetingdirecteur is. “We zijn nog heel hard aan het onderhandelen, maar het zal zeker een mooie affiche worden.”