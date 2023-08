Lando Norris is het snelst in de tweede training in Zandvoort

Lando Norris was de snelste man op de eerste dag van de GP van Nederland. De Vlaamse Brit reed een rondje in 1:11.330 en was daarmee een zucht sneller dan Max Verstappen, die wat zorgen had.

Het tweede trainingsuurtje werd na tien minuten opgeschrikt door twee crashes van de twee Australiërs in bocht 3. Eerst verloor Oscar Piastri de controle over zijn McLaren, meteen daarna was het de beurt aan Daniel Ricciardo in de AlphaTauri. Twee aparte incidenten dus, al leek het erop dat Ricciardo schrok van de gestrande Piastri.

Daniel Ricciardo. — © REUTERS

Na de hervatting had Max Verstappen (Red Bull) klachten over het vreemde gedrag van zijn auto. “De remmen misschien?” suggereerde hij. In de slotfase zette de thuisfavoriet nog een aanval in op de chrono van Norris, maar hij had een aarzeling bij het uitkomen van bocht 3 en bleef steken op 23 duizendsten.

De top zes bestond uit zes verschillende auto’s en werd gescheiden door minder dan 5 tienden.

Eerder op de dag had Max Verstappen zich het snelst getoond in de eerste vrije training. (mc)