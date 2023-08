Hoe programma waarin overleden vorsten geïnterviewd worden, tot stand kwam: “Een fiat van het paleis heb ik niet gevraagd”

Het programma waarin Arnout Hauben alle overleden koningen van ons land interviewt , is al voor aanvang het meest markante programma van dit najaar. “Waar alle historici van dromen, dat hebben wij gewoon gedaan.” Maar hoe kruip je in de huid van een overleden vorst?

“Na alle programma’s die ik al over geschiedenis gemaakt heb, bleef ik vaak op mijn honger zitten”, zegt tv-maker Arnout Hauben. “We slagen er meestal in om het verleden tot leven te brengen op tv door middel van archiefmateriaal, foto’s en dagboeken. Soms zetten we zelfs acteurs in die dan een geschiedkundige scène naspelen. En dat werkt. Maar je blijft met een muur zitten tussen heden en verleden waar je niet over kan. Dus fantaseer ik over de gesprekken die ik zou voeren met historische figuren. Wat zou die tóén gedacht hebben? Wat zou die dáárop gezegd hebben? Daar droomt iedere geschiedkundige van. Wel, op een dag dacht ik: we doen dat gewoon. We gaan ze gewoon interviewen, onze overleden vorsten.”

Voor de concrete uitwerking van zijn idee besloot Hauben telkens een sleutelmoment uit het leven van onze vorsten te kiezen. “Dat is natuurlijk makkelijker te bepalen als ze hun hele leven al achter de rug hebben”, zegt Hauben. Zo interviewde hij Leopold I een week voordat hij de eerste koning van België werd, Leopold II nadat die erin geslaagd was Congo achter een mistgordijn van leugens in zijn binnenzak te steken, Albert I in de loopgraven van Wereldoorlog I en Leopold III toen die door de nazi’s gevangen werd gezet in Duitsland. En Boudewijn, die interviewde Hauben in zijn vakantiehuis in het Spaanse Motril, een week voor onze vorst er aan hartfalen zou bezwijken. “Ja, ik heb Boudewijn ontmoet in de laatste week van zijn leven. Maar dat wist hij toen nog niet.”

Mathijs F. Scheepers als Leopold III, Willem De Schryver als Boudewijn, Eliza Stuyck als Lilian Baels. — © VRT1

Uren Youtube

In de scène aan het einde van Boudewijns (63) leven in Motril is Johan Van Assche (67) ongeveer even oud. De acteur, bekend van onder meer Beau séjour en Onder vuur, kroop voor de reeks in de huid van de oudere Boudewijn. “De makers stonden erop dat we de koningen niet gingen imiteren, maar ik heb toch de vrijheid genomen om tegen die richtlijn te zondigen”, zegt Van Assche. “Boudewijn is de enige koning in de reeks die alle mensen van boven de veertig daadwerkelijk gekénd hebben, en dus . Die weten dus ook hoe hij was. Boudewijn sprak bijvoorbeeld vrij goed Nederlands, met een Franstalige huig-r weliswaar. Gelukkig heb ik die als geboren Brusselaar ook. Er is één Nederlandstalige nieuwjaarsspeech van Boudewijn die helemaal op Youtube staat, daar heb ik urenlang naar gekeken.”

Waarom Van Assche voor de rol gevraagd werd, weet hij naar eigen zeggen niet. “Ik vind eigenlijk dat ik er in de reeks best wel een beetje op lijk. Fysiek was Boudewijn iets groter nog dan ik, maar omdat hij zich zo vaak naar het volk toe boog, hield hij daar een wat kromme houding aan over.”

“ Fuck you, Hitler ”

Leopold III werd dan weer gespeeld door Mathijs F. Scheepers (47). Hij kreeg de opdracht om de “uitgespuwde koning” te spelen “die zijn verdiende loon kreeg” na een onderhandelingspoging met Hitler en de daarop volgende Koningskwestie.

“Met dat idee leefde ik ook, vóór de opnames”, zegt de acteur, onder meer bekend van De smaak van De Keyser, Zot van A en Black-out. “Maar dat ben ik gaandeweg flink gaan bijstellen, naarmate ik me beter documenteerde. Ik heb onder meer het laat uitgegeven boek gelezen waarin Leopold z’n eigen kijk op de feiten geeft. Zo leerde ik dat de naar Londen gevluchte Belgische regering helemaal niet zo misnoegd moest zijn over Leopolds ‘snelle overgave’ voor de Duitsers, want dat naast Leopold de hele tijd een Brit met een telefoonlijn liep die zowat elke stap doorbelde. En toen hij uiteindelijk in Duitsland met Hitler ging praten, kon hij dat perfect in het Duits gedaan hebben, maar koos hij voor het Frans, als een fuck you naar Hitler.”

Dat er geen stemgeluid van Leopold III bekend is, hielp Scheepers naar eigen zeggen om zijn eigen invulling aan de overleden vorst te geven. “De lichaamstaal is er één geworden van een slimme, trotse man met rechte rug, die na zijn ontnomen koningschap wat verongelijkt achterbleef”, aldus Scheepers.

Mathijs Scheepers als Leopold III, Eliza Stuyck als Lilian Baels — © VRT1

Paleis lastigvallen

En de interviewer, hoe heeft die zich voorbereid op een interview met een koning die er niet meer is? “Ik heb me heel erg goed ingelezen en heb een redactie met knappe koppen, onder wie enkele historici”, zegt Hauben. “Al wilde ik van het programma geen sprekende Wikipedia-pagina maken. Ik ambieerde ook helemaal geen historisch portret. Het ging erom te vatten hoe die vorst op dat specifieke moment was. Daarom had ik veel meer aan getuigen uit de intieme kring van onze vorsten, die me een persoonlijkere inkijk konden geven.”

Zo ging Hauben onder anderen met prinses Esmeralda in het spoor van haar grootvader fietsen in de Westhoek en ontmoette hij het Spaanse nichtje van Boudewijn die haar zomers doorbracht bij haar nonkel in Motril.

“Verder heb ik vooral het paleis lastiggevallen met vragen”, zegt Hauben. “Ik vermoed dat ze vaak met hun ogen gedraaid hebben, maar ze hebben me altijd goed en vriendelijk geholpen.” Voor wie zich afvraagt hoe Hauben überhaupt het fiat van het paleis verkregen heeft voor de reeks. “Een fiat? Dat heb ik niet gevraagd, hoor.”

Deze acteurs nemen de rollen op zich

Bruno Vanden Broecke als Leopold I

Tibo Vandenborre als Leopold II © VRT1

Greg Timmermans als Albert I

Mathijs F. Scheepers als Leopold III © VRT1

Johan Van Assche als Boudewijn

‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’: vanaf 4 september elke maandag om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max