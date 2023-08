‘Meezingmoment’ Tom Odell op Pukkelpop wint StuBru-beker: “Beste ervaring ooit”

An Smets

Over Tom Odells performance op Pukkelpop zaterdagnamiddag waren de meningen verdeeld, maar één ding stond als een paal boven water: het meezingmoment tijdens afsluiter en gigahit ‘Another Love’ was een kippenvelmoment. Reden genoeg voor de StuBru-luisteraars om de Britse singer-songwriter tot winnaar te stemmen van de Festivalbeker ‘Beste Meezinger’. Tot groot jolijt van Odell zelf, die op sociale media reageerde: “Ik heb ‘Another Love’ al duizenden keren gezongen, maar die op Pukkelpop onlangs zou wel eens m’n beste ervaring ooit kunnen zijn.” Ook Rock Herk mag in de prijzen delen: zij werden uitgeroepen tot ‘Beste Festivalwei zonder wei’.

© Boumediene Belbachir