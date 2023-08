Coach Dave Van Waes gooit nog voor competitiestart handdoek in de ring bij Zelzate: “Ik kon met bepaalde mensen niet meer door dezelfde deur”

De competitie is in de amateurafdelingen nog niet van start gegaan, maar bij KVV Zelzate kan al op zoek naar een nieuwe coach. T1 Dave Van Waes stapte zelf op.

Dave Van Waes diende vrijdagmorgen zelf zijn ontslag in bij voorzitter Stefaan Luca. Een verrassing van formaat, want KVV Zelzate leek onder zijn nieuwe coach klaar om een goed seizoen door te maken. Sportief directeur Gino Pauwels en T2 Birger Van De Velde zullen de ploeg voorlopig leiden. KVV Zelzate vat de competitie op woensdag 30 augustus aan met een uitwedstrijd bij KFC Wetteren.

“Onze oefenwedstrijd van afgelopen woensdag tegen City Pirates was de druppel die de emmer deed overlopen”, motiveert Van Waes zijn vertrek. “Dit duel ontaarde in een schabouwelijk toneel waarbij spelers van beide teams niet vrijuit gingen. Bij KVV Zelzate incasseerden Mo Dassy en Joyce Martins een rode kaart. Er staat hen net als enkele spelers van City Pirates een schorsing te wachten. Ik kon me niet verzoenen met de gebeurtenissen in en na die wedstrijd en heb dit ook duidelijk gecommuniceerd. Er zijn woensdag zaken gebeurd die echt niet door de beugel konden. Ik verwachtte dat het bestuur ingrijpende maatregelen zou nemen waardoor de rust misschien kon terugkeren. Ik hoopte dat de samenwerking met bepaalde personen zou worden stopgezet, maar het tegendeel was waar. Ik werd (tijdelijk?) op non-actief gezet, wat voor mij een motie van wantrouwen was. Ik voelde me niet meer door iedereen gesteund, dus heb ik de eer aan mezelf gehouden. Het was beter om zelf de deur achter mij dicht te trekken als je met bepaalde mensen niet meer door diezelfde deur kan.”

Emoties laten bezinken

“Het is jammer dat ik deze beslissing heb moeten nemen. Ik nam hier met spijt in het hart afscheid. KVV Zelzate heeft een zeer goede spelersgroep die kan meestrijden voor de prijzen. Er zit hier veel jong talent dat brokken kan maken. We hadden de revelatie kunnen worden. Ik ga nu alle emoties laten bezinken. Ik zie wel welke nieuwe uitdagingen er op mij afkomen”, besluit Van Waes.

Voorzitter Stefaan Luca nam akte van het besluit van zijn nieuwe coach. “Van Waes had het moeilijk met de gedragingen en karakters van bepaalde mensen binnen onze club. Wij wilden geen overhaaste beslissingen nemen en alles eens op een rijtje zetten. We hadden Van Waes op non-actief gezet om de situatie grondig te evalueren. Hij heeft nu zelf de handdoek in de ring gegooid. We zullen zo snel mogelijk bekijken hoe het nu op korte termijn verder moet.”