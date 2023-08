Weerstation in Milaan meet de warmste dag in zeker 260 jaar

Een oud weerstation in Milaan heeft de warmste dag gemeten sinds de oprichting in 1763. Het was er woensdag gemiddeld 33 graden, meldt de regionale milieudienst ARPA. Het oude record van het Osservatorio Astronomico di Brera-Milano stond twintig jaar lang op 32,8 graden. Het was ook voor het eerst in 260 jaar dat de temperatuur de hele dag minimaal 28,9 graden bedroeg.

Italië heeft al anderhalve week te maken met een hittegolf. In delen van Lombardije werden volgens ARPA woensdag temperaturen bereikt van 40 graden. Ook buiten Milaan werden records voor daggemiddelden gebroken - al worden daar nog niet zo lang cijfers over bijgehouden als in de regiohoofdstad. In de Alpen werden “intense en uitzonderlijke temperaturen” bereikt. Dit weekend wordt onweer verwacht.

Het Milanese weerstation is volgens de Wereld Meteorologische Organisatie een van de vijf oudste operationele weerstations ter wereld. Het oudste staat in de Chinese hoofdstad Peking en stamt uit 1724. Ook in de Verenigde Staten, Zweden en Oostenrijk worden al langer dan 260 jaar cijfers bijgehouden.