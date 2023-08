Politie Tongeren valt huis binnen op zoek naar wapens en stoot op verschillende soorten drugs

Tongeren

De lokale politie Tongeren-Herstappe viel dinsdag met steun van het bijzonder bijstandsteam binnen op verschillende adressen in Tongeren. Ze gingen op zoek naar wapens, maar vonden ook verschillende soorten drugs.

Het was een interventieploeg die voorbije dinsdag om 14 uur een oproep kreeg van bedreigingen in Tongeren. Volgens de melding zwaaiden de verdachten met messen en een handvuurwapen. De interventie leidde vervolgens tot drie huiszoekingen waarbij de lokale politie-inspecteurs hulp kregen van het bijzondere bijstandsteam. Zij vielen op drie adressen binnen om de verdachten én wapens te lokaliseren, maar daar bleef het niet bij. “Behalve messen en alarmpistolen stootten we ook op 430 gram speed en kleinere hoeveelheden cocaïne en GHB”, legt de Tongerse korpschef Geert Luypaert uit. “In totaal konden we vier personen arresteren.”

Het parket van Limburg werd ingelicht en na hun verhoor werd beslist om drie mensen bij de onderzoeksrechter in Tongeren voor te leiden. Uiteindelijk liet die twee verdachten aanhouden. Ze werden overgebracht naar de gevangenis.

Het onderzoek wordt nu voortgezet door de lokale opsporingsdienst van de politie Tongeren-Herstappe