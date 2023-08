Thorsten Fink op zijn hoede voor kwaliteiten van Cercle Brugge: “We moeten durven duels om de tweede bal aan te gaan”

“Cercle is een fysiek sterk elftal, met veel volume, dat speelt aan hoge intensiteit”, zo analyseerde Fink de tegenstander op zijn wekelijkse persconferentie. “We kennen hun kwaliteiten. We hebben ons goed voorbereid op dit duel. Zondag zullen we niet enkel kijken naar wat wij willen brengen, maar ook naar wat de tegenstander doet. Cercle speelt vaak de lange bal met als doel het duel om de tweede bal te winnen. Wij moeten durven die duels aan te gaan.”

STVV oogstte lof bij tal van analisten voor het geleverde spel in het seizoensbegin. Dat doet Fink deugd, “maar”, zo stak hij een waarschuwende vinger op, “we zijn nog maar vier wedstrijden ver. Het is gevaarlijk om nu al verregaande conclusies te trekken. Zo werd er na Gent ook veel gesproken over de tegendoelpunten op stilstaande fases. Terwijl we het in de wedstrijden voordien wél goed deden in dat aspect. Binnen een paar wedstrijden zullen we een eerste evaluatie maken. Dan kijken we naar wat beter kan.”

Fink beschikt overigens over een volledig fitte kern en gaf aan niet veel te zullen veranderen ten opzichte van zijn basiselftal dat AA Gent in bedwang hield. Frederic Ananou trainde deze week opnieuw mee na zijn blessure, maar wellicht komt de wedstrijd van zondag nog te vroeg voor de vleugelverdediger.

Combiregeling van kracht - Voor de wedstrijd van zondag tegen Cercle is een combiregeling van kracht. Tickets dienen aangekocht te worden in voorverkoop via de fanshop van STVV of online via MijnSTVV.