Turnkampioenen Sofie (11) en Mirthe (11) gaan naar WK in Birmingham

Genk

Sofie Placido (11) en Mirthe Smeets (11) van turnclub Desem Harop hebben allebei in hun categorie het Belgisch kampioenschap gewonnen. Daardoor mogen ze ons land vertegenwoordigen tijdens het WK in november in Birmingham.

De twee guitige gymnasten blinken al langer uit in hun sport. “Sofie is Limburgs, vice Vlaams en Belgisch kampioen geworden”, zegt Natasja Pilozzi van Desem Harop. “Mirthe is vice Limburgs en Belgisch kampioen. Mirthe mocht in juli stage volgen in Portugal, Sofie mocht trainen in Florida. In oktober gaan ze met nog enkele andere gymnasten van onze club aan een internationale wedstrijd in Portugal. Dat zal alleszins een hele mooie voorbereiding zijn op het WK van november.” (cn)