NASA werkt aan supersonisch passagiersverkeer: op anderhalf uur van Londen naar New York

Van Londen naar New York in amper anderhalf uur. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderzoekt of supersonische vliegtuigen dat mogelijk kunnen maken voor toeristen en zakenlui.

Al sinds 2016 werken ingenieurs binnen NASA aan het Quesst-project, met als doel het onderdrukken van de knal die je hoort wanneer een vliegtuig razendsnel door de geluidsmuur vliegt en het mogelijk maken dat veel snellere vliegtuigen door het luchtruim zoeven.

Dat heeft deze zomer geleid tot de X-59, een supersonisch en stil testvliegtuig dat werd ontworpen door Lockheed Martin. Het prototype van dat passagiersvliegtuig, dat veel weg heeft van een Concorde, zal volgens NASA naar verwachting net zo snel gaan als Mach 4. Omgerekend is dat ongeveer 4.900 kilometer per uur. Dat is razendsnel, want grote vliegtuigen vliegen nu met een snelheid van ongeveer 1.000 kilometer per uur rond. Met dat vliegtuig zou een vlucht van Londen naar New York, die vandaag 8 uur duurt, nu nog anderhalf uur duren. Niet eens genoeg om een film te bekijken aan boord.

Overlast

De grote vraag is of die vliegtuigen passagiers kunnen vervoeren zonder te veel overlast te veroorzaken voor mensen die onder de vliegroutes wonen. Door dat lawaai is het vandaag in tal van landen verboden dat supersonische vliegtuigen rondvliegen. NASA hoopt vanaf 2024 proefvluchten te kunnen uitvoeren boven de VS, en vervolgens met de feedback van de mensen eronder aan de slag te kunnen.

“De NASA-studies concludeerden dat er potentiële passagiersmarkten bestaan op ongeveer vijftig routes die steden met elkaar verbinden. Omdat de VS en andere landen supersonische vluchten over land verbieden, zijn alleen transoceanische reizen onderzocht, inclusief grote Noord-Atlantische routes en routes die de Stille Oceaan oversteken”, aldus NASA.

Volgende fase

Volgens NASA is de volgende fase van het onderzoek naar hogesnelheidsvliegreizen nu aan de gang: twee contracten van twaalf maanden zijn toegekend aan Boeing, Rolls-Royce en andere partijen om het nieuwe vliegtuig verder uit te werken. Volgens NASA-manager Mary Jo Long-Davis zal de ontwikkelingsfase van het nieuwe hypersonische passagiersvliegtuig zich in eerste instantie richten op het verminderen van het geluid tijdens het opstijgen en landen. Problemen met geluidsgolven tijdens de vlucht zullen later aan de orde komen. Door het toestel langer en slanker te maken, zou het geluid moeten verminderen.