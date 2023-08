Bestuurder in Borgloon geflitst aan 147 km/uur in zone 70

Alken/Borgloon/Wellen

Bij een snelheidscontrole op de Tongersteenweg (N79) in Borgloon werd donderdag rond 6.30 uur een snelheid gemeten van maar liefst 147 km/u waar het in principe 70 km/u is.

In Wellen werd ook op donderdag om 14.40 uur een 20-jarige Bilzenaar betrapt op het rijden onder invloed van verdovende middelen. Dit was al de derde maal in amper één jaar tijd.

In de Stationsstraat in Alken en in de Kasteelstraat in Borgloon werd tot slot een geparkeerde auto aangereden. Hier is sprake van vluchtmisdrijf.