Timothy Herman (32) haalt als eerste Belgische speerwerper WK-finale en hoopt op profcontract: “Ik vraag alleen dat ze één jaar in mij investeren”

Hij nam speciaal twee maanden onbetaald verlof in zijn hogedrukgieterij om het WK atletiek in Boedapest voor te bereiden. En of het loonde. Timothy Herman (32) staat als eerste Belg ooit in een speerwerpfinale. Nu hoopt hij ondanks zijn leeftijd op een profcontract.

Precies genoeg. Met zijn 80m11 was Timothy Herman vrijdag elfde in de kwalificaties van het speerwerpen op het WK in Boedapest, de top twaalf mocht naar de finale. “Het was spannend”, zei hij zelf na afloop. “Plots ging in de tribune de duim van Rutger Smith (de Belgische delegatieleider, red.) omhoog en wist ik dat ik erbij was. Het was toch wel emotioneel.”

Nooit eerder stond een Belgische speerwerper in een WK-finale. “Speciaal toch wel, hé?”, vroeg Herman zich luidop af. “Het is mooi voor de discipline. We zijn op de goeie weg in België.”

Hermans vrouw en dochters van vijf en acht zaten in de tribune in Boedapest. “Voor mijn dochters was het de eerste keer dat ze erbij waren”, vertelt de speerwerper. “Mooi om dat samen te kunnen meemaken. Ik leef in een gezin met alleen maar vrouwen, maar gelukkig zijn het vrouwen die mij keihard steunen. Wat mijn vrouw doet, is ongelofelijk. Samen zijn met iemand die werkt én topsport beoefent is geen pretje. Ik ga om 6u30 de deur uit en kom om 19u30 terug. Alles wat daartussen gebeurt – koken, winkelen, kinderen wegdoen, kinderen halen – is voor haar.”

© BELGA

Olympische finale

Om het WK voor te bereiden nam Herman speciaal twee maanden onbetaald verlof in de hogedrukgieterij waar hij als onderhoudstechnieker werkt. Als hij in de finale top acht scoort, voldoet hij in principe aan de voorwaarden voor een profcontract. De vraag is of Sport Vlaanderen zijn geldt stopt in iemand van 32. “Mijn leeftijd is inderdaad het tegenargument, maar het enige wat ik vraag is dat ze één jaar in mij investeren”, aldus Herman. “Volgens mij ben ik dat waard. Wie in de WK-finale staat, maakt ook grote kans op de olympische finale.” Daar heeft hij natuurlijk een punt.