Merel Maes (18) mist WK-finale op een haar na: “En toch ben ik tevreden”

Geen finale voor Merel Maes bij haar eerste WK atletiek. In Boedapest flirtte ze op haar achttiende wel met de hoogspringfinale – op zich al knap – maar het werd net niet. Het scheelde nog geen centimeter. Het had volstaan om 1m89 bij de tweede in plaats van de derde beurt te overschrijden. “Ik ga er vanuit dat er nog kansen komen.”

Er waren zo veel atleten die over 1m89 sprongen maar niet over 1m92 vrijdag in Boedapest, dat er naar het aantal pogingen moest worden gekeken. Helaas klaarde Merel Maes die cruciale hoogte pas in haar derde beurt. Wie er in de tweede beurt over ging, mocht naar de WK-finale op zondag.

Je zou van een gigantische gemiste kans kunnen spreken, maar wij kregen een Merel Maes met een grote glimlach te zien. Op haar achttiende moet ze natuurlijk helemaal niets. “Met die finale ben ik nooit bezig geweest”, zei Maes na afloop. “Het komt aan op de vorm van de dag, en die was vandaag bij mij 1m89. Eén poging te veel, jammer, maar ik ga er vanuit dat er nog kansen komen.” Wij ook.

Voor Maes was het WK in Boedapest een leukere ervaring dan het EK U20 begin deze maand in Jeruzalem, waar ze als favoriet startte maar ziek werd en zesde eindigde. “Na het EK U20 was ik mijn vertrouwen kwijt, maar 1m89 is een mooie hoogte, zeker op een WK”, vindt de Waaslandse. “Ik ben er blij mee. En mijn coach zegt dat hij ook tevreden is.”

© BELGA

Wel wat stress

Genieten en leren, dat was de opdracht in Boedapest. “Ik heb vooral geleerd hoe het er aan toe gaat”, zei Maes na afloop. “Zo kan ik meer ontspannen richting de toekomst. Het was de eerste keer voor zo veel volk. Ik vond de ambiance leuk, maar ik had ook wel wat stress. Al heb ik die al bij al nog goed kunnen managen.”

Een WK bij de grote dames kan je natuurlijk niet met een EK U20 vergelijken. “Het was helemaal anders dan een jeugdkampioenschappen, maar ik heb mij proberen af te zonderen en dat is gelukt”, blikt Maes terug. “Ik kon mijn concentratie behouden en heb er niet op gelet wat de anderen deden. Ik had er totaal geen idee van. Ook in de opwarming heb ik niet op de wereldtoppers gelet.”

Op de Memorial Van Damme staat er dit jaar hoogspringen bij de vrouwen op het programma. Maes lijkt wel het niveau te hebben om zich aan een uitnodiging te verwachten. “Dat zou leuk zijn, maar ik heb er nog niets van gehoord”, besluit ze.