Waarom we Trumps mugshot nog dikwijls zullen terugzien

President nummer 45 van de Verenigde Staten is voortaan ook gedetineerde P01135809 in de gevangenis van Atlanta. In de hele administratieve rompslomp die aan Trumps registratie voorafging werd ook een mugshot genomen. Routine bij elke gevangene die zich moet melden. Trump koos voor een rode stropdas, partijkleur van de Republikeinen. Zijn haarkleur werd er geboekstaafd als "blond of lichtrood".

De portretfoto van Trump wordt ondertussen al druk becommentarieerd. De ex-president kiest resoluut voor een strijdvaardige blik. Die blik is al zijn handelsmerk sinds zijn gloriedagen als zakenman-televisiester in The apprentice. In een eerste reactie zou Trump aan medewerkers hebben gezegd dat hij op de Britse oorlogspremier Winston Churchill leek. Hogan Gidley, ex-woordvoerder van het Witte Huis die nog steeds nauwe banden onderhoudt met Trump, verklaarde eerder al lachend dat de foto "de meest mannelijke, knappe mugshot aller tijden" moest worden.

De aanpak van de fotograaf lijkt Trumpsplannen alvast te doorkruisen.Overbelichting en lage kwaliteit kenmerken de reeks van de ex-president en zijn achttien medeverdachten in de zaak over het beïnvloeden van de verkiezingen in Georgia. Een saaie grijze achtergrond en het gebruikelijke watermerk maken het geheel er niet aantrekkelijker op.

"Maximale eruit halen"

Met de eerste presidentiële mugshot in de Amerikaanse geschiedenis scoort Trump in elk geval een trieste primeur. "Hij is er zeker niet blij mee", verklaarde politiek analiste Maggie Haberman aan nieuwszender CNN. Zij kon spreken met personen in de entourage van de oud-president. "Maar zoals we van Trump gewoon zijn, zal hij er alles aan doen om er het maximale uit te halen. Hij wil de touwtjes in handen blijven hebben."

Diezelfde analyse deelt Trumpwatcher John Santucci bij ABC News. "Hij is oprecht kwaad over de situatie waarin hij zich nu bevindt. Trump houdt niet van deze foto", zegt Santucci. "Maar hij zal dit beeld overal inzetten. Op T-shirts, petten, overal." Nog geen twee uur na zijn vertrek uit de gevangeniskregen Santucci al gelijk: prompt stuurde het campagneteam van Trump een mail rond waarin aanhangers een "gratis" T-shirt met mugshotprint werd beloofd bij een donatie van 47 dollar.

Koffiekoppen

Trump wachtte zelfs niet op zijn officiële mugshot om zich als martelaar op te werpen. Zijn achterban kon al mugs - koffiekoppen - kopen met de print van een nepmugshot. "ONSCHULDIG" luidde het bijschrift. Een meetlat op de achtergrond doet uitschijnen dat de ex-president 1,98 meter groot is. In werkelijkheid meet Trump "maar" 1,90 meter.

Naar aanloop van de presidentsverkiezingen in 2024 zullen we de foto nog meer zien opduiken, zowel in het voor- als tegenkamp. Voor de oud-president was het reden genoeg om meer dan twee jaar radiostilte op X (voorheen Twitter) te doorbreken. Trump gooide zijn mugshot zelf online voor zijn 86,7 miljoen volgers. Het watermerk van de gevangenis werd wel weggehaald. Een bijschrift zet de strijdvaardige blik kracht bij: "Verkiezingsinmenging. Nooit opgeven!"