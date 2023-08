Loes van Look (33) uit Pelt woont sinds anderhalf jaar in Parijs. — © Stories by Josan

Pelt/Parijs

“Een gentleman én steengoede seks.” Van bekende chef tot advocaat: de Peltse Loes van Look (33) deelt online en via twee audioboeken haar dating-ervaringen in Parijs. Waaronder: dertig dates in dertig dagen. “Ik was knetterverliefd, maar bleef daten.”