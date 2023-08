Max Verstappen geeft zijn fans wat ze willen in eerste training in Zandvoort

De zomervakantie is nu echt voorbij in de F1. Wereldkampioen Max Verstappen heeft het feestje in Zandvoort afgetrapt met de snelste tijd in de eerste vrije training.

Een aangenaam zonnetje, vrijdagmiddag op de zeedijk in Zandvoort. Een groot contrast met het druilerige weer van 24 uur eerder, en voor later op de dag wordt ook weer regen verwacht. De kans lijkt groot dat het weer dit weekend een rol gaat spelen. Maar de training verliep dus droog. Eén onderbreking slechts: een kwartier van het einde stond Nico Hulkenberg (Haas) in de kiezelbak in bocht 13. De schade aan de auto was gering, maar Haas heeft te weinig voorvleugels en moet nu afwegen of het nieuwe type vandaag nog gebruikt wordt.

Max Verstappen werkte plichtbewust zijn run plan af op de hardere band, ter voorbereiding van de race. Daardoor kwam hij lange tijd niet bovenaan de tabellen. Maar in de slotfase verschenen toch de rode flanken van de softs onder de Red Bull-Honda. Met 1:11.852 zette hij de toptijd van de sessie neer, en daarmee kregen de fans waarop ze gehoopt hadden. Even later kleurde Verstappen wel buiten de lijntjes, waardoor wat kiezel uit de vloer moet worden verwijderd.

De tweede tijd kwam op naam van Fernando Alonso in de Aston Martin, gevolgd door Lewis Hamilton in de Mercedes. Lance Stroll (Aston Martin) kwam niet in actie. Naar verluidt niet door de infectie die hem donderdag weghield van de persconferentie, maar door een motorprobleem. Stoffel Vandoorne is dit weekend de invaller bij Aston. (mc)