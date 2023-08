Modderdag uitgesteld… wegens te veel modder

Vrijdag zou het Bostheater in Eksel het decor vormen voor de tweede editie van Modderdag. Het klinkt een beetje vreemd, maar juist het natte weer gooit roet in het eten. “Naar aanleiding van de huidige weersomstandigheden met code geel voor de namiddag zijn we genoodzaakt om de Modderdag op 25 augustus in Bosland af te gelasten”, deelt Bosland mee. “Het goede nieuws is dat we deze dag verzetten naar donderdag 31 augustus. Op die manier zorgt Bosland voor een fantastische afsluiter van de zomervakantie.”

