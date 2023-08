Overheid is er eindelijk uit: crisiscentrum coördineert actieplan voor Brussel-Zuid

Het crisiscentrum zal in opdracht van de federale regering een actieplan voor Brussel-Zuid opstellen.

Na een week getouwtrek is er toch een plan van aanpak voor de situatie rond het station Brussel-Zuid. Daar lopen criminaliteit en onveiligheid de jongste maanden uit de hand, en eerder had de NMBS om een gecoördineerde aanpak gevraagd. Die komt er nu. Dat laten premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (cd&v), weten.

Het nationaal crisiscentrum zal alle betrokken instanties, van de politiezone tot de Dienst Vreemdelingenzaken, samenbrengen. Onder die coördinatie van het crisiscentrum zullen zij samen een leefbaarheids- en veiligheidsplan uitwerken. Dat gaat zowel over de criminaliteit rond het station als over het sociale aspect van dakloosheid en drugsverslaving én over de infrastructuur van het stationsgebouw.

“De taak van het crisiscentrum is beperkt in tijd en zal na de opmaak van het leefbaarheids- en veiligheidsplan worden overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, aldus De Croo en Verlinden in een mededeling. Ze benadrukken ook dat het crisiscentrum geen enkele eigen verantwoordelijkheid draagt, maar dat elke betrokken instantie bevoegd blijft voor zijn stukje van de problematiek.

Compromis

Daarmee heeft de federale regering een compromis uitgewerkt om Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) over de streep te krijgen. Al enkele dagen schuiven hij en cd&v-minister Verlinden, bevoegd voor de politie, de hete aardappel naar elkaar door.

Volgens Vervoort overstijgt deze problematiek de gewestgrenzen en is het aan de federale regering om initiatief te nemen – wat nu dus ook gebeurt. Verlinden daarentegen benadrukte de voorbije dagen de coördinerende bevoegdheid die Vervoort heeft in veiligheidskwesties. Zij vond daarom dat hij initiatief moest nemen. Vandaar dat de rol van het crisiscentrum zich beperkt tot het actieplan, daarna is het weer aan het gewest.

Verlinden kreeg voor haar standpunt de opvallend scherpe steun van haar partijgenoot Benjamin Dalle, die als Vlaams minister bevoegd is voor Brussel. Die oordeelde dat Vervoort “onmacht” toonde en “zijn paraplu opentrok” door de hulp van de federale regering te verwachten.

Uiteindelijk is er nu toch een plan dat de twee standpunten moet verzoenen, met een coördinerende rol voor het crisiscentrum. Hoeveel tijd het precies krijgt om dat actieplan op te stellen en in hoeverre er ook extra federaal geld komt, is nog niet duidelijk.