Tadej Pogacar deelt massa handtekeningen uit voor het goede doel en gokt op Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje

Zware overstromingen en aardverschuivingen eisten het leven van zeker zes mensen en zorgden ook voor heel wat ravage in het thuisland van de tweevoudige Tourwinnaar. De totale schade wordt al op meer dan 500 miljoen euro geschat. Gelukkig zijn er ook gulle weldoeners zoals Pogacar.

De Sloveen van UAE Team Emirates deelde in hoofdstad Ljublijana 1.793 handtekeningen uit en ging 1.214 keer op de foto met de talrijk opgekomen wielerfanaten (4.500 in totaal). Het leverde 30.070 euro op voor hulp aan de slachtoffers van de natuurramp. Op sociale media bedankte Pogacar dan ook iedereen voor de bijdrage.

Intussen is het afwachten op zijn beslissing over de restant van het wielerseizoen. Komt de Sloveen nog in actie in 2023? “Mijn wens is om dit seizoen nog te koersen en de benen wat op spanning te laten komen”, stelde Pogacar aan de verzamelde pers. “Maar aan de andere kant is het ook niet makkelijk om het hele seizoen in topvorm te zijn, dus we moeten nog bekijken hoe het einde van het seizoen eruit gaat zien. Er zijn al veel ups and downs geweest dit jaar, maar het was een goed seizoen. Ik train momenteel wel gewoon.”

De kans bestaat dat Pogacar zeker nog de Ronde van Lombardije erbij pakt aangezien hij die klassieker de voorbije twee seizoenen won. Voor de Vuelta paste hij. “Er is dit jaar echt uitzonderlijke concurrentie in de Vuelta, dat wordt heel interessant. Ik denk dat Jumbo-Visma de meeste kans heeft om te winnen, maar je weet het natuurlijk nooit”, aldus de Sloveen over de ploeg van rivalen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic.