Stijn (23) ontpopt zich als topschutter op EK ‘handbal voor ruiters’: “We behoren tot de toplanden”

Stijn Wesemael (23) uit Lebbeke is onlangs op het Europees kampioenschap horseball in Italië topschutter geworden. De jongeman, medezaakvoerder van manege ’t Hoefijzer in Buggenhout, scoorde liefst 13 keer in vier wedstrijden. Onze nationale ploeg in deze bijzondere sport blijkt bij de wereldtop te horen.

Voor manege ’t Hoefijzer in Buggenhout was het een spannend Europees kampioenschap horseball, omdat er heel wat klanten bij de senioren heren, senioren dames, U21 en U10 speelden voor ons land. Bij de senioren heren reed Stijn Wesemael zich met Malkova in de kijker. Hij werd zelfs topschutter van het tornooi.

Stijn komt uit Lebbeke en is medezaakvoerder van manege ’t Hoefijzer. “Ik ben opgegroeid in de manege en daar beoefenden ze al horseball”, vertelt hij. “Op mijn zesde begon ik het ook te spelen. Ik heb tot mijn zestiende nog handbal gespeeld en dat zorgt er mee voor dat ik het doel makkelijk vind”, aldus de jonge Lebbekenaar. (Lees verder onder de foto)

Met de hand moeten de ruiters een bal, voorzien van leren riemen, in het doel mikken. — © IF

Horseball is een sport die eind jaren zestig ontstond in Frankrijk. Op het veld staan twee ploegen van zes personen, onder wie twee reserves, elk op een paard. De doelen (hoepels met een diameter van 1 meter) hangen 4,5 meter boven de grond. Met de hand moeten de ruiters een bal, voorzien van leren riemen, in het doel mikken.

Ideale combinatie

Op het jongste EK maakte Stijn Wesemael liefst dertien goals in vier wedstrijden. “Er zijn geen specifieke posities in onze sport”, zegt hij. “Inzicht en het paard goed positioneren, daar komt het op neer. Net als in andere sporten zijn er ook vrijworpen na een fout en penalty’s. Door ervoor te kiezen om direct te gooien, heb ik ook enkele goals gemaakt.” (Lees verder onder de foto)

Stijn reed zich op het EK horseball met Malkova in de kijker bij de senioren heren. — © Hippo Foto

Het belangrijkste bij horseball is het paard. “Ik rijd al negen jaar op Malkova en heb een goede band met hem. Het is echt een goed paard. We begrijpen elkaar. Ik heb altijd al een passie voor paarden gehad. En ook voor actie. Horseball is een ideale combinatie van die twee voor mij. Er komt ook wel wat bij kijken, want naast de wekelijkse trainingen met het team in de Belgische competitie zijn er ook de trainingen van de nationale ploeg en moet Malkova elke dag bereden worden. Zo blijft hij in goede conditie.” (Lees verder onder de foto)

“Malkova moet elke dag bereden worden”, zegt Stijn. “Zo blijft hij in goede conditie.” — © IF

Onze nationale ploeg eindigde vierde op het Europees kampioenschap. “We horen bij de toplanden”, zegt Stijn. “Maar we hadden pech. Enkele paarden vielen uit en dus zijn we door die blessures vierde geworden. Frankrijk won, Spanje werd tweede, Italië derde. We verloren van die teams telkens maar met 1 doelpunt verschil.”

Revanche

Binnen twee jaar is er een wereldkampioenschap en daar bereiden Stijn en zijn ploeggenoten zich nu al op voor. “Als we deelnemen, maken we altijd kans op de titel en dus willen we daar revanche nemen.”