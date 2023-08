De mooiste jeugdherinneringen van Chloë en Magali uit ‘Mijn Pop-uprestaurant’: “Ik was nogal een deugniet”

Zusjes Chloë en Magali in 1998 en nu. “We gingen niet vaak op vakantie naar het buitenland, maar dat maakte niet uit. Overal waar we kwamen, maakten we plezier.” — © rr

De ene zus was bijna verdronken, de andere was plots spoorloos. Het lijkt een dramatisch verhaal, maar Chloë (33) en Magali Szpyt (31), winnaars van ‘Mijn Pop-uprestaurant 2016’, kunnen nog altijd lachen met de anekdote aan het Blauwe Meer in Kattenbos (Lommel).

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Magali en Chloë in het zwembad aan het Kattenbos in Lommel in 1998. — © rr

Zomer 1998, de Paalse zusjes Magali en Chloë Szpyt zijn aan het ravotten in een zwembad aan het Kattenbos in Lommel. “Op de foto zie je hoe Magali de sproeier dichthoudt. Wat ik zelf aan het doen was, weet ik niet meer”, lacht Chloë. Het zwembad is intussen afgebroken, datzelfde jaar 1998 nam de Oostappengroep van Peter Gillis het vakantiepark Blauwe Meer over. “Toen kon je daar ook al huisjes huren. We hebben veel broers en zussen, in totaal zijn we met zeven. Mama nam ons altijd mee naar verschillende plaatsen in Limburg zoals Koersel Kapelleke of het Blauwe Meer. Daar gingen we dan picknicken, spelen en er was dus ook een zwembad. Ik herinner mij dat de zon er altijd scheen.”

“En ik kon het ook wel eens uithangen. Ik was echt een deugniet vroeger”, gaat Chloë verder. “Ik herinner mij nog dat ik nog maar 2 was en in het zwembad was gesprongen. Ik kon toen uiteraard nog niet zwemmen. Een omstaander heeft me toen snel uit het water gehaald. Ik was bijna verdronken. Mijn ouders waren in paniek, pakten mij vast en maanden mijn broers en zussen aan om mee naar het vakantiehuisje te gaan. Alleen… Magali zat nog in het babypark aan het zwembad. Mama dacht dat papa mijn zus vasthield, maar papa dacht dat mama haar had meegenomen. Mama is toen heel snel teruggelopen. Ondertussen zat er al een nieuwe familie aan dat parkje. Magali zat daar dus gewoon bij een andere baby. Dat had erger kunnen aflopen, maar gelukkig hebben ze het snel opgemerkt.”

Chloë en Magali. — © rr

“We gingen niet vaak naar het buitenland, maar dat vonden we niet zo erg”, vertelt Magali. “Want overal waar we kwamen, maakten we veel plezier. De ene dag gingen we samen vissen, de andere dag waren we te vinden op de kinderboerderij. Ook eendjes voeren en gocarten deden we graag.”

Koken

En koken natuurlijk. “Vroeger stonden Magali en ik vaak samen in de keuken”, vertelt Chloë. “Ik zie ons daar nog staan met potjes en pannetjes. Mijn moeder heeft daar zeker een grote rol in gespeeld. Thuis hebben we koken met de paplepel meegekregen. Als student heb ik veel gerechten uitgeprobeerd en toen merkte ik dat ik er talent voor had. Bijna iedereen kan goed koken in onze familie, alleen onze broers misschien iets minder.” (lacht)

Chloë en Magali aan de Watersnip in Koersel. — © rr

In 2016 wonnen de zusjes samen het populaire tv-programma Mijn Pop-uprestaurant. Chloë, die intussen in Brussel woont, heeft niet stilgezeten. “Samen met mijn partner heb ik het bedrijfje Chef & Chief opgericht. We organiseren privédiners voor een select publiek, maar doen ook bedrijfsfeesten, vrijgezellenfeestjes of catering op een huwelijk. Alles wordt door ons gemaakt, tot de bouillon toe.” Magali is naast koken vooral bezig met schoonheidsproducten en make-up. “Wenkbrauwen bijwerken en manicure, dat doe ik graag. Ik hoop ooit een bedrijfje op te richten als schoonheidsspecialiste.”