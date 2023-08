Honderden mensen nemen afscheid van doodgeschoten quadrijder

Op Place Licourt in het Luikse Herstal zijn vrijdagochtend honderden mensen samengekomen om afscheid te nemen van de dertiger die vorige week in Oupeye werd doodgeschoten door een politieagent. Dat stelt Belga ter plaatse vast.

De afscheidsplechtigheid begon vrijdag iets voor 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Herstal. De ceremonie verliep rustig. De aanwezigen konden nadien nog afscheid nemen bij de kist van de man.

De familie en naasten droegen een t-shirt met daarop de tekst ‘Justice pour Drom’s’. Er was ook een bijeenkomst van quads aan het uitvaartcentrum van Besem, op enkele tientallen meters van de kerk.

De man werd vorige vrijdag in Oupeye neergeschoten door een politieagent toen hij op zijn quad reed. Een andere agent had hem bevolen om te stoppen, maar hij negeerde dat bevel. Naar aanleiding van het overlijden braken rellen uit in de streek rond Oupeye. De familie organiseert zondag een witte mars.