Eerste testen geloosd koelwater van Fukushima ruim binnen veilige grenzen

“We zullen de komende maanden dagelijks analyses blijven uitvoeren”, voegde een woordvoerder eraan toe. Daardoor hopen ze om de “verschillende ongerustheden” weg te nemen.

Toch is het maar de vraag of dat voldoende zal zijn om China te overtuigen. De Aziatische grootmacht, de grootste afnemer van Japanse zeevruchten, schortte donderdag de import ervan helemaal op.

Na de kernramp in 2011 werd het water dat werd gebruikt om de kerncentrale af te koelen jarenlang opgeslagen in verschillende opslagtanks. Die raken stilaan overvol, waardoor Tepco besloot om het afvalwater geleidelijk in de oceaan te lozen. Het water wordt nog verder verdund en gefilterd, waardoor er enkel nog een ongevaarlijke hoeveelheid tritium zou moeten overblijven. De komende jaren wordt er in totaal 1,3 miljoen kubieke meter water geloosd.