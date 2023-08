6.000 poncho’s aan start Buitenbeenpop in Leopodsburg: “De sfeer zit goed”

Aan de ingang van het muziekfestival op maat van mensen met een beperking stonden dozen vol poncho’s klaar voor de bezoekers. Voorzitter Jan Vanzeir is nu al zeker van een topeditie. “We hebben 6.000 poncho’s voorzien om uit te delen”, vertelt hij. “Het weer heb je jammer genoeg niet onder controle. Maar zoals je kan zien, blijven de mensen niet weg en hebben ze veel zin om hier de hele dag samen een feestje te bouwen. We hebben optredens, lekker eten, een snoezelruimte waar mensen tot rust kunnen komen en genoeg tenten om eventueel te schuilen. Bovendien hebben we een heel dankbaar publiek. Dat is hartverwarmend. De sfeer zit er goed in.”

