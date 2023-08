Red Flames klimmen een plek op de FIFA-ranking, Spanje niet op één ondanks wereldtitel

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vrijdag een nieuw klassement bij de vrouwen gepubliceerd. De Red Flames, die zich niet konden plaatsen voor het afgelopen WK in Australië en Nieuw-Zeeland, stijgen van de 19e naar de 18e plaats. Kersvers wereldkampioen Spanje boekt vier plaatsen winst en is nu tweede, achter nieuwe leider Zweden (+2).

Zweden veroverde brons op het voorbije WK. De Verenigde Staten, die de WK’s van 2015 en 2019 wonnen, zakken van de koppositie naar de derde stek. De Amerikanen sneuvelden in de achtste finales na strafschoppen tegen Zweden. Europees kampioen Engeland, verliezend finalist op het WK, blijft vierde.

De hoogste positie die de Red Flames tot dusver op de FIFA-ranking bereikten, is een zeventiende plaats in 2019 en 2020.

Op 2 juli verloren de Red Flames een oefeninterland tegen Nederland met zware 5-0 cijfers. Vanaf september werken de Belgische vrouwen de eerste editie van de Nations League af. Ze kwamen in groep 1 van de A-divisie terecht met Engeland, Nederland (FIFA 7) en Schotland (FIFA 23). Op 22 september ontvangen de Flames Nederland in Leuven, vier dagen later spelen ze in Glasgow tegen Schotland.

FIFA-ranking op 25 augustus (tussen haakjes de ranking op 9 juni):

1. (3) Zweden 2069,71 ptn

2. (6) Spanje 2051,84

3. (1) Verenigde Staten 2051,21

4. (4) Engeland 2030,14

5. (5) Frankrijk 2004,17

6. (2) Duitsland 1987,67

7. (9) Nederland 1984,5

8. (11) Japan 1961,35

9. (8) Brazilië 1949,41

10. (7) Canada 1944,84

...

18. (19) België 1793,53