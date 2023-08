Twee nieuwe nesten wolven in de Hoge Venen

In de Hoge Venen zijn twee nieuwe nesten met wolvenwelpen opgemerkt. Het zou om zeker zeven wolfjes gaan, die in de lente ter wereld zijn gekomen.

Op foto’s van de Waalse overheidsdienst Service Public de Wallonie (SPW) is te zien dat het nest van het mannetje Akela en het vrouwtje Maxima – hun derde nest intussen – zeker vijf jongen telt. Akela werd voor het eerst in juni 2018 in het gebied opgemerkt. In 2020 verscheen Maxima. Beide wolven komen uit een Duits-Poolse stamboom. In 2021 en 2022 kreeg het koppel ook al welpjes.

Het tweede wolvenkoppel, bestaande uit een dochter van Akela en Maxima en een mannetje van Italiaans-Alpiene oorsprong, hebben twee jongen gekregen.

De wolfjes van beide nesten zouden drie à vier maanden oud zijn, schat de SPW. Vaak worden de welpen in mei geboren en blijven ze een maand in het hol, waar de familie wolven zich ophoudt. Hierna trekken ze geleidelijk aan de wereld in.

Noëlla

In Limburg werd na de dood van wolf August eind juli gevreesd dat wolvin Noëlla niet in staat zou zijn om haar zeven welpen in haar eentje groot te brengen. Vorige week werd Noëlla nog gespot met minstens één gezonde welp.