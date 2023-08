10 beroepen die in 2050 ‘hot’ zullen zijn

1. Data-analisten

Door de digitalisering wordt data steeds belangrijker. Hierdoor stijgt ook de vraag naar data-analisten die deze data correct kunnen interpreteren voor strategische doeleinden. Daarnaast kunnen de analyses bepaalde patronen blootleggen of inzichten geven die de besluitvorming van het bedrijf kunnen beïnvloeden.

2. Cyberbeveiligingsexperts

We worden steeds afhankelijker van digitale technologieën en internettoepassingen. Dit trekt jammer genoeg ook hackers en cybercriminelen aan die het niet goed menen met ons en onze data. Cyberbeveiligingsexperts beveiligen bedrijven en overheden tegen deze relatief nieuwe vorm van criminaliteit. Door cyberaanvallen te voorkomen of af te slaan zorgen ze voor een veilige werkomgeving waarin geen misbruik gemaakt kan worden van belangrijke data en persoonlijke gegevens.

3. AI-expert

De verdere integratie van Artificiële Intelligentie (AI) in ons leven zorgt voor een grote vraag naar experts die AI-systemen op een correcte manier ontwerpen en ontwikkelen.

4. VR-ontwerper

Naast AI maakt Virtual Reality (VR) ook steeds vaker deel uit van onze dagelijkse realiteit. Hierdoor stijgt de vraag naar bekwame professionals die op vraag van bedrijven een virtuele omgeving kunnen ontwerpen.

5. Milieuwetenschapper

De huidige klimaatproblemen lossen zichzelf jammer genoeg niet vanzelf op. Milieuwetenschappers die over de nodige kennis beschikken om de klimaatverandering te beperken - door bv. hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, wind- en waterkracht te bestuderen - zijn daarom erg gegeerd.

6. Ingenieurs

Voor het specifieke denkwerk hebben we ook in 2050 de nodige ingenieurs nodig. Van infrastructuurwerken en software tot biotechnologie en geothermische energie: voor ingenieurs ligt er nog heel wat (denk)werk op de plank.

7. Creatives

Ondanks de automatisering van het creatieve proces (bv. Chat GPT en DALL-E) zal de inbreng van een echte, menselijke creative een grote meerwaarde betekenen. Dat die dan voortdurend zijn vaardigheden en kennis up-to-date zal moeten houden, spreekt voor zich.

8. Coaches en docenten

Om iedereen de nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren, zijn er heel wat leraars, coaches, trainers en docenten nodig. Het concept “levenslang leren” zorgt dan ook voor levenslange werkzekerheid.

9. Ruimtegids

Waar nu nog alleen de happy few zich een ruimtereis naar het heelal kunnen veroorloven, zal dat in de toekomst wel voor meer mensen weggelegd zijn. De verdere commercialisering van die toeristische nichemarkt zal alvast zorgen voor buitengewone vacatures, zoals die van ruimtegids en ruimte-adviseur.

10. Zorgpersoneel

Last but not least: het zorgpersoneel. Aangezien we steeds langer blijven leven en de bijbehorende kwaaltjes en ziektes willen laten behandelen, zal er altijd nood zijn aan geschoold medisch personeel zoals artsen, verpleegkundigen, paramedici, thuiszorgwerkers en zorgkundigen in de ouderenzorg. Ook in 2050 is deze beroepsklasse essentieel en onmisbaar voor het algemeen welzijn van de mens.

Bron: Jobat.be